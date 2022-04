Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip, deplasmanda 4-0'lık skorla kazanarak çıkışını sürdürdü.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 16. dakikada Miha Zajc, 45. dakikada Diego Rossi, 54. dakikada İrfan Can Kahveci ve 90+3'te Arda Güler'den geldi.

Bu sonuçla sarı lacivertliler, 56 puana yükseldi. Kayserispor ise 38 paunda kaldı.

MESUT, OZAN VE TISSERAND KAYSERİ'YE GETİRİLMEDİ

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın yanı sıra Marcel Tisserand, Kayseri'ye getirilmedi.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, ligde bir önceki maçta İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri müsabakanın ilk 11'inde yer alan Mesut Özil ile Attila Szalai'nin yerine Kayserispor karşısında Mert Hakan Yandaş ve Novak'ı sahaya sürdü.

Fenerbahçe, müsabakaya Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Novak, Miguel Crespo, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi ve Serdar Dursun ile başladı.

Yedek kulübesinde ise Berke Özer, Jose Sosa, Mergim Berisha, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Arda Güler, Nazım Sangare ve Atilla Szalai görev belkedi.

KAYSERİSPOR'DA 6 DEĞİŞİKLİK

Yukatel Kayserispor, 30. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçına göre 6 değişikliğe gitti.

Son maçın ilk 11'inde kendilerine yer bulan Hosseini, Miguel Cardoso, Mario Gavranovic, Onur Bulut ve Abdulkadir Parmak, Fenerbahçe maçının ilk 11'inde yer aldı.

Kayserispor'un Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i, Silvio Lung, Onur Bulut, Mert Çetin, Hosseini, Lionel Carole, Miguel Cardoso, Abdulkadir Parmak, Gustavo Campanharo, Emrah Başsan, Michel Kemen, Mario Gavranovic'tenr oluştu.

Kayserispor'un yedek kulübesinde ise Bilal Bayazıt, Mustafa Pektemek, Gökhan Sazdağı ,Emre Demir, Uğur Demirok, Carlos Mane, İlhan Parlak, İbrahim Akdağ, Ramazan Civelek, Andrea Bartolacci görev bekledi.

Öte yandan Kayseri ekibi maça, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle özel formayla çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

16'ncı dakikada sol kanattan ceza sahası içine kullanılan serbest vuruşta Novak'ın kafa ile vurduğu topu kaleci Lung çeldi. Ardından boşta kalan topta Serdar Aziz'in pasıyla arka direkte topla buluşan Zajc topu ağlara yolladı: 0-1.



23'üncü dakikada ceza sahası dışından İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.



24'üncü dakikada Kayserispor yarı sahasından çıkmayan çalışan Carole topu Crespo'ya kaptırdı. Crespo'nun pasında topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın şutunu kaleci Lung çeldi. Devamında boşta kalan topa Rossi vurmak istedi. Rossi'den seken top Zajc'ın önünde kaldı. Zajc'ın kaleye vuruşu auta gitti.



30'uncu dakikada ceza sahası İrfan Can Kahveci'nin arapasında topla buluşan ve ceza sahası içine giren Rossi'nin şutunu kaleci Lung kurtardı.



37'nci dakikada kaleye yaklaşık 30 metre uzaklıktan serbest vuruş kullanan Emrah Başsan'ın şutunu kaleci Altay Bayındır parmaklarının ucuyla kurtardı.



45'inci dakikada sağ kanatta İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rossi'nin şutu ağlarla buluştu: 0-2.



54'üncü dakikada Osayi-Samuel'in pasında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin uzaktan şutu ağlarla buluştu: 0-3.



59'uncu dakikada sağ kanatta Emrah Başsan'ın ortasında topla buluşan Mustafa Pektemek'in kafa ile vuruşu yandan auta gitti.



74'üncü dakikada sol kanattan Pelkas'ın kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Serdar Dursun'un şutunu kaleci Lung kurtardı.



90+3'üncü dakikada sağ kanatta Mert Hakan Yandaş'ın pasında topla buluşan Arda Güler topu ağlara yolladı: 0-4.