Sabah'ın derlediği habere göre Fenerbahçe'nin Asya pazarında hatırı sayılır bir etkinliği olduğunu söyleyen Lee, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fenerbahçe'nin scout ekibi gerçekten iyi bir araştırma yapmış. Jin-ho Jo'yu kadrolarına kattıklarını öğrendiğimde hayran kaldım. Jo, Joenbuk altyapı sisteminin en iyi isimlerinden sadece biri. Çok yetenekli bir futbolcu.

