Fenerbahçe 'de beklenmedik bir şekilde Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan kaptan Mesut Özil, duyduğu pişmanlığı yakın çevresi ile paylaştı.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'den kadro dışı açıklaması! "Sözümün arkasındayım"
Fenerbahçe'de flaş bir kararla kadro dışı kalan Mesut Özil, açıklamalarda bulundu. Yakın çevresine konuşan yıldız oyuncu, "Bu süreçte takıma faydalı olamadığım için kızgınlığım kendimeydi. Transfer aşamasında yaptığım açıklamalarda, çocukluk hayalimin gerçekleştiğini söylemiştim. Hala sözümün arkasındayım" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fanatik'te yer alan habere göre, 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu konuyla ilgili olarak, "Bu süreçte takıma faydalı olamadığım için kızgınlığım kendimeydi. Ancak bunun dışa vurumu yanlış anlaşıldı. Benim art niyetli olduğumu kimse düşünmesin. Çünkü benim çok iyi bir Fenerbahçeli olduğumu herkes bilir. Transfer aşamasında yaptığım açıklamalarda, çocukluk hayalimin gerçekleştiğini söylemiştim. Hâlâ sözümün arkasındayım" dedi.
'Katar iddiaları doğru değil'
Kendisiyle ilgili olarak çıkan flaş iddiaları da değerlendiren Mesut, sözlerini şöyle noktaladı: "Basın organlarında benim Katar ve ABD takımları ile dirsek temasında olduğum söyleniyor. Katarlılar ile iş yaptığım için bu ülkeyi tercih edeceğim haberleri doğru değil."