Takvim'in haberine göre; eğer anlaşma sağlanırsa Ismaily ile önümüzdeki sezondan başlayacak sözleşme imzalanacak. Bu sezon 21 maçta forma giyen ve 5 asist yapan tecrübeli yıldız daha önce Portekiz'de Braga takımında görev yapmıştı. Shakhtar Donestk'le 8 yılda 228 maça çıkan Ismaily 16 gol atarken, 42 de asist yaptı.