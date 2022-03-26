Gelecek sezon teknik direktör çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de Joachim Löw, Marcelo Bielsa, Jorge Jesus gibi adaylar gündemde.
FENERBAHÇE HABERİ – Kanarya’ya Marcelo Bielsa’da rakip çıktı!
Fenerbahçe haberi | Sarı-lacivertlilerin gelecek sezon için teknik direktörlük görevine geçirmek istediği isimlerden biri olan Marcelo Bielsa'da flaş bir gelişme yaşandı. Arjantinli teknik adam için sarı-lacivertli ekibin yanı sıra başka bir takımın daha devreye olduğu iddia edildi. İşte İtalyan basınına yansıyan flaş Bielsa gelişmesi... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Bora Salgın| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.03.2022- 11:02
Sarı-lacivertlilerde hoca adaylarından biri olan Bielsa için flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basınındaki habere göre, Arjantinli hocayla Fenerbahçe'nin yanı sıra Bolivya Milli Takımı'nın da ilgileniyor.