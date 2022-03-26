FENERBAHÇE HABERİ – Kanarya’ya Marcelo Bielsa’da rakip çıktı!

Fenerbahçe haberi | Sarı-lacivertlilerin gelecek sezon için teknik direktörlük görevine geçirmek istediği isimlerden biri olan Marcelo Bielsa'da flaş bir gelişme yaşandı. Arjantinli teknik adam için sarı-lacivertli ekibin yanı sıra başka bir takımın daha devreye olduğu iddia edildi. İşte İtalyan basınına yansıyan flaş Bielsa gelişmesi... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)