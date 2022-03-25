TAKIMDA MUTLU AMA...

Osayi Samuel'in Sarı-Lacivertli takımda çok mutlu olduğu ancak İngiltere veya İskoçya'ya transfer olmaya da sıcak bakabileceği belirtiliyor. Bu sezon tam 37 resmi maçta forma giyen ve devamlılığ ile alkış toplayan yıldız futbolcu takımına 2 gol, 3 asistlik katkı yaptı.