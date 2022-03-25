TRANSFER HABERİ - Süper Lig'in 3 yıldızına dev talip! Fransız basını duyurdu

Transfer haberi | Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yıldızlarına dev talip... Fransız basınınındaki haberlere göre Lille, Süper Lig'den Altay Bayındır, Victor Nelsson ve Berat Özdemir'i kadrosuna katmak istiyor. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Bora Salgın| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.03.2022- 10:45 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022- 10:47