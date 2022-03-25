Transferde gözünü Süper Lig'e çeviren son Fransa şampiyonu Lille, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularının durumunu yakından takip ediyor.
TRANSFER HABERİ - Süper Lig'in 3 yıldızına dev talip! Fransız basını duyurdu
Transfer haberi | Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yıldızlarına dev talip... Fransız basınınındaki haberlere göre Lille, Süper Lig'den Altay Bayındır, Victor Nelsson ve Berat Özdemir'i kadrosuna katmak istiyor. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Bora Salgın| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.03.2022- 10:45 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022- 10:47
Lille'de stoper Sven Botman'ın Milan'ın radarında olması sonrası Fransız ekibi stoper takviyesi için çalışmalarına başladı.
Lille, Galatasaray'dan Victor Nelsson'u kadrosuna katmak istiyor.