Fenerbahçe'de önemli ve bir o kadar da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Kaptan Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılmasının şoku yaşanırken takımda Enner Valencia ve Sosa ile de kriz yaşandığı ortaya çıktı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Enner Valencia krizi!
Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sarı lacivertli ekipte son olarak Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakılmıştı. Kanarya'da bu kez Enner Valencia gündeme geldi. Ekvadorlu oyuncu, Konya maçı öncesi idmanda sakatlık yaşadı. Yanına gelen doktora bağırdı. İsmail Kartal, Valencia’ya “Özür dile” dedi. Ancak Valencia özür dilemedi. İşte tüm ayrıntılar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.03.2022- 07:00
Gelen bilgilere göre Valencia, Konya maçı öncesinde antrenmanda sakatlık yaşadı.
Bunun üzerine yanına sağlık ekibi geldi. Ancak Ekvador'lu oyuncu kulüp doktorunu sert bir şekilde azarladı. Takvim'in haberine göre; bunun üzerine teknik direktör İsmail Kartal, Valencia'dan özür dilemesini istedi.