Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı lacivertliler gözünü Portekiz Ligi'ne dikti. Kanarya'nın hedefinde ise 4 futbolcu var. İşte detaylar...

Miguel Crespo'nun yaptığı patlama Fenerbahçe'nin gözünü Portekiz Ligi'ne dikmesine neden oldu... 4 yeni oyuncunun takibe alındığı iddia ediliyor. İşte o isimler...

FRAN NAVARRO: Forvet. Gil Vicente'de oynuyor. Bu sezon 13 gol attı. 24 yaşında.

PEDRİNHO: 29 yaşında. Orta sahada görev yapıyor. O da Gil Vicente'de bu sezon yaptığı 10 asist ile öne çıktı.

LUCAS FERNANDES: Partimonense'de orta sahada forma giyiyor. 24 yaşında. Yüzde 92'lik pas yüzdesi ile dikkat çekiyor.

PENETRA: Famalicao'nun 20 yaşındaki stoperi. Maç başına 2.3 top kesme istatistiğine sahip.