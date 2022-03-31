Süper Lig'de futbolcuların piyasa değeri güncellendi. Transfermarkt sitesinin yaptığı yeni değerlendirmeyle Fenerbahçe'nin genç yeteneği değerini yüzde 193 artırdı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın genç yeteneği Arda Güler Transfermarkt'ta değerini katladı!
Transfermarkt Süper Lig futbolcularının değerini güncelledi. Güncellemenin ardından Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler dikkat çekti. Sarı lacivertli kulübün çok şey beklediği genç futbolcu, yüzde 193'lük bir artış gösterdi. İşte ayrıntılar...
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır 18 milyon Euro'luk değeriyle ilk sıradaki yerini korudu.
Onu 15.5 milyon Euro'luk değeriyle Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır takip ediyor.