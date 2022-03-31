FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın genç yeteneği Arda Güler Transfermarkt'ta değerini katladı!

Transfermarkt Süper Lig futbolcularının değerini güncelledi. Güncellemenin ardından Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler dikkat çekti. Sarı lacivertli kulübün çok şey beklediği genç futbolcu, yüzde 193'lük bir artış gösterdi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 31.03.2022- 18:26