"MESUT HARİKA BİR BABA"

Habercilerin "Kızınız Eda en çok kime benziyor?" sorusuna "Kızımız Mesut'a benziyor. Biraz bana da benzemesini isterdim ama babasının kopyası, hatta konuşmaya başladığında bile ilk baba dedi. Çok güzel bir bağları var. Mesut da harika bir baba" cevabını verdi.