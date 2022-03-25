Tescilli güzel Amine Gülşe, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları arasında yer alan Mesut Özil ile 2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu.
Amine Gülşe'den Mesut Özil'e övgü dolu sözler!
Tescilli güzel Amine Gülşe, Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini bir bebek ile taçlandıran ve kızları Eda'yı kucaklarına alan Özil çifti, paylaştıkları mutluluk pozlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Etiler'de görüntülenen Amine Gülşe, eşi Mesut Özil ile ilgili de açıklamalar yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Evliliklerini bir bebek ile taçlandıran ve kızları Eda'yı kucaklarına alan çift, paylaştıkları mutluluk pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü futbolcu Mesut Özil ile oyuncu eşi Amine Gülşe'nin sosyal medya paylaşımları ilgi ile takip ediliyor.
Ünlü futbolcu Mesut Özil'in eşi oyuncu Amine Gülşe, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Amine Gülşe, güzellik merkezine Almanya plakalı 15 milyon TL değerindeki Lamborghini Urus marka aracıyla geldi.