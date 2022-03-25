Gençlere yatırım yapmaya devam eden Fenerbahçe'de bir transfer daha açıklandı. Sarı lacivertli kulüp, Güney Kore’nin Jeonbuk kulübünden transfer edilen 2003 doğumlu Jin-ho Jo'yu resmen duyurdu. Peki Kanarya'nın yeni transferi Jin-ho Jo kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? İşte ayrıntılar...

Gençlere yatırım yapmaya devam eden Fenerbahçe'de bir transfer daha açıklandı. Sarı lacivertli kulüp, Güney Kore'nin Jeonbuk kulübünden transfer edilen 2003 doğumlu Jin-ho Jo'yu resmen duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

Güney Kore'nin Jeonbuk kulübünden transfer edilen 2003 doğumlu Jin-ho Jo, Güney Kore Futbol Federasyonu ile olan pürüzlerin FIFA nezdinde giderilmesinin ardından amatör sözleşme imzalanarak Akademimize katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lisansı çıkarılan oyuncumuz, 2021-2022 sezonunun kalan bölümünde U19 Takımımızın formasını giyebilecek.

Futbol takımlarımızın ikinci Koreli üyesine Akademimize hoş geldin diyor; başarılar diliyoruz.

JIN-HO JO KİMDİR?

4 Mart 2022 doğumlu Jin-Ho Jo, kariyerine Jeonbuk altyapısında başladı. Burada gösterdiği performansla 2019 yılında kulübünün U18 takımına yükseldi. U18 Genç Ligi'nde 7 maça çıkan futbolcu 1 gol kaydetti. Ülkesinin genç milli takımında da 11 maça çıkan futbolcu 3 gol kaydetti.

18 yaşındaki ve 1.72 boyundaki genç futbolcu, merkez orta saha bölgesinde görev alıyor. Jin-Ho Jo aynı zamanda gerektiği durumlarda on numara ve defansif orta saha bölgelerinde de forma giyebiliyor.

Güney Kore futbolunun büyük umutlar beslediği genç oyuncu sağ ayağını kullanmakta.

Ayrıca Fenerbahçe akademisine katılan Jin-Ho Jo, Fenerbahçe U19 Takımı'nın Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçın ardından da takım sevincinde yer almıştı.