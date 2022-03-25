FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da kadro dışı kalan Ozan Tufan'a Beşiktaş talip oldu!

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon 3 kulvarda da beklentilerin altında kalan sarı lacivertlilerde, son olarak Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakılmıştı. Öte yandan Ozan Tufan için ise flaş bir gelişme yaşandı. Süper Lig devi Beşiktaş, milli oyuncu için devreye girdi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.03.2022- 19:32