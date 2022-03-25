Fenerbahçe'de Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da kadro dışı kalan Ozan Tufan'a Beşiktaş talip oldu!
Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon 3 kulvarda da beklentilerin altında kalan sarı lacivertlilerde, son olarak Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakılmıştı. Öte yandan Ozan Tufan için ise flaş bir gelişme yaşandı. Süper Lig devi Beşiktaş, milli oyuncu için devreye girdi. İşte ayrıntılar...
OZAN TUFAN, İSMAİL KARTAL'I ADALETSİZLİKLE SUÇLADI
Özil'in ardından Ozan Tufan'ın da sitem etmesi bardağı taşıran son damla oldu. Ozan Tufan'ın, İsmail Kartal'a mücadelelerde görev vermede adaletli olmadığını söylemesi durumu daha da gerdi.
Gerçekleştirilen toplantıda sakinliğini koruyan İsmail Kartal, oyunculara yönelik herhangi bir şey söylemezken, konuyu yönetime iletti.