THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, lider Barcelona'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler, baştan sona geride götürdüğü karşılaşmadan 88-67 mağlup ayrıldı. Böylelikle sarı-lacivertliler play-off şansını mucizelere bıraktı.
Kanarya bu sonuçla ligdeki 24. maçında 15. mağlubiyetini alarak play-off şansını mucizelere bıraktı.
SKOR DAĞILIMI
1. PERİYOT: Barcelona 25-21 Fenerbahçe Beko
2. PERİYOT: Barcelona 42-34 Fenerbahçe Beko
3. PERİYOT: Barcelona 70-49 Fenerbahçe Beko
4. PERİYOT: Barcelona 88-67 Fenerbahçe Beko
Barcelona ise 26. maçında 21. galibiyetini alıp THY EuroLeague'de normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi.