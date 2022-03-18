Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır bir süredir Hollanda devi Ajax'ın takibi altındaydı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Hollanda devi Ajax Altay Bayındır için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı!
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, Avrupa'nın dev kulüplerine peşine taktı. 23 yaşındaki milli file bekçisi için en ciddi aday ise Ajax olduğu biliniyordu. Hollanda devi, ilk resmi adımı attı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır bir süredir Hollanda devi Ajax'ın takibi altındaydı.
Hollanda basınında Ajax'ın Altay ile ilgilendiği yönünde çıkan haberlerin ardından ilk resmi adımın geldiği öğrenildi.
Takvim'in haberine göre; Ajax kulübünün Fenerbahçe'ye bir yazı göndererek Altay Bayındır ile ilgilendiğini resmen ilettiği bildirildi. Bu ilgi mektubunun resmi bir teklif olmasa da "Resmi teklif yapabilirim" anlamına geldiği ifade edildi.