PAYLAŞIMCI BİR FORVET

Fotomaç'ın haberine göre; Bruno Petkovic önemli bir golcü olduğundan daha çok iyi bir takım oyuncusu. Kendi gol sayısından çok takımın başarısını düşünen bir tarzı var. Tecrübeli futbolcunun kariyerinin bu döneminde yeni bir meydan okumaya hazır olduğu kaydedildi.