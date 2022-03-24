Süper Lig'de uzun süredir forvet transferlerinde hata yapan sarı lacivertliler bu kez net isimlere yöneliyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya aradığı golcüyü Hırvatistan'da buldu!
Son olarak Vedat Muriqi'in ardından aradığı forveti bulamayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezona yeni bir golcüyle başlamak isteyen Kanarya, aradığı ismi Hırvatistan'da buldu. Sarı lacivertliler Dinamo Zagreb forması giyen Bruno Petkovic için kolları sıvadı.
Kanarya'nın gündemine giren son isim Bruno Petkovic oldu. Kariyerini Dinamo Zagreb'de sürdüren 27 yaşındaki futbolcu için Hırvat kulübüyle temaslar başladı.
Bir dönem İtalya'da da top koşturan ancak Çizme'de kalıcı olamayan tecrübeli golcü için Dinamo Zagreb'e bonservis bedeli soruldu. Fenerbahçe geçmiş transfer dönemlerinde forveti sona bırakmış bir türlü istediği isimleri alamamıştı. Bu sefer ellerini çabuk tutmak istiyorlar.