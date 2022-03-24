Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Güney Kore'nin AFC Dünya Kupası Elemeleri'nde perşembe günü İran ile oynayacağı maçta forma giyecek.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min-Jae için özel takip! O maçta izleyecekler
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe ile gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Güney Koreli futbolcu Kim-Min-Jae ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan ekibinin, 25 yaşındaki stoperi Güney Kore ile İran arasında oynanacak 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri maçında izleyeceği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Bonservisi sarı-lacivertli kulüpte olan ancak Hull City'de kiralık olarak forma giyen Allahyar da İran'ın kadrosunda bulunuyor. Ancak sakatlığı nedeniyle görev alması beklenmiyor.
Bu durumdan daha önemlisi ise gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kim'in scoutlar tarafından izlenecek olması.