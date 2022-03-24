FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min-Jae için özel takip! O maçta izleyecekler

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min-Jae için özel takip! O maçta izleyecekler

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe ile gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Güney Koreli futbolcu Kim-Min-Jae ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan ekibinin, 25 yaşındaki stoperi Güney Kore ile İran arasında oynanacak 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri maçında izleyeceği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.03.2022- 11:24