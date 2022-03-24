Fenerbahçe, flaş bir karar alarak takımın yıldız oyuncusu Mesut Özil ve devre arasında Watford'dan geri çağırdığı Ozan Tufan'ın kadro dışı kaldığını açıkladı. Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımla bu karara tepki gösterdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Sarı-lacivertli takımda büyük umutlarla Arsenal'den transfer edilen Mesut Özil ve Watford'dan devre arasında geri dönen Ozan Tufan, kadro dışı bırakıldı. Yaşanan gelişme sonrası Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.

"HAK ETMEDİĞİN BİR MUAMELE..."

Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan'ın yaptığı paylaşımda "Haksızlığa uğradığın an Peygamber efendimizin şu sözünü hatırla: Hak etmediğin bir muamele gördüğünde unutma; o kişi senin değerini bilmeden ölmez. Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe 'nin büyük umutlarla Arsenal'den transfer ettiği Mesut Özil ve Watford'dan devre arasında geri dönen Ozan Tufan, süresiz kadro dışı bırakıldı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır." denildi.

Fenerbahçe ile 182 maçta forma giyen Ozan Tufan, 21 gol atarken 24 de asist yapma başarısı gösterdi.