Ali Koç başkanlığında bu sezon gerek Süper Lig gerekse Türkiye Kupası'nda aldığı sonuçlarla taraftarını kahreden sarı-lacivertliler, son olarak Krasnodar forması giyen sol bek Cristian Ramirez'in peşine düştü.
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye bir Ekvadorlu daha: Cristian Ramirez
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. 2022/2023 sezonu öncesi sol beke takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Rus ekibi Krasnodar'da forma giyen Ekvadorlu futbolcu Cristian Ramirez'i gündemine aldı. (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2022- 06:40
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi'nin Ekvadorlu yıldızın menajeri ile bir araya geldiği öğrenildi. 27 yaşındaki yıldızın menajeri ile temasların sürdüğü ve şartlarda anlaşmanın oluşması durumunda imzaların atılacağı belirtildi.
21 kez Ekvador Milli Takım forması giyen Ramirez, 2018 yılında da gündeme gelmişti. 4 yıl önce İstanbul'a gelen Ramirez Fenerbahçe ile görüşmüş ancak transfer gerçekleşmemişti.