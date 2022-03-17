Bu sezon Krasnodar'da 13 kez forma giyen tecrübeli oyuncunun gol ve asisti bulunmuyor. Bilindiği gibi kurallar gereği Süper Lig'den herhangi bir kulüp Rusya ve Ukrayna Ligi'nden herhangi bir oyuncuyla sözleşme imzalayabiliyor. Fenerbahçe'nin şu anda 13 yabancısı olduğu için 1 transfer yapma hakkı daha bulunuyor.