FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Roland Sallai atağı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İlk olarak yeni hocayı takımın başına getirmek isteyen sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde de gündeme gelen Macar futbolcu Roland Sallai'yi yeniden gündemine aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.03.2022- 13:00 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022- 13:00