Sarı-lacivertlilerde gündem yeni teknik adam. Yönetim, hocayı belirlemek için yoğun mesai harcıyor ancak bir yandan da yeni sezonun kadro yapılanması için çalışmalar yapıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Roland Sallai atağı!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İlk olarak yeni hocayı takımın başına getirmek isteyen sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde de gündeme gelen Macar futbolcu Roland Sallai'yi yeniden gündemine aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe, yaz dönemine kadar hedeflediği bazı oyuncuların transferini bitirme noktasına getirmeyi hedefliyor.
Bu sayede yeni gelecek teknik adamın vereceği onaya göre imzalar hızlı şekilde attırılacak.