Fenerbahçe, Konya maçını kazanırken, Mesut Özil kredisini kaybetti.
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş Mesut Özil kararı! Sezon sonuna kadar...
Vitor Pereira'nın ardından göreve gelen İsmail Kartal'la Fenerbahçe çıkışa geçti. Sarı lacivertli ekip, lider Trabzonspor'un ardında lig ikinciliğini hedefliyor. Öte yandan Süper Lig'de son olarak Konyaspor ile oynanan ve maçın devre arasında oyundan alınan Mesut Özil hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...
Teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk on birde sahaya sürdüğü dünya yıldızı, takımın ritmine ayak uyduramayınca ilk yarının sonunda kenara alındı.
A Spor yorumcusu ve Türkiye Gazetesi yazarı Mehmet Emin Uluç'un haberine göre; lig ikinciliğini yakalamakta kararlı olan İsmail Hoca, fiziksel olarak takımın seviyesini yakalayamayan Mesut'u artık mecbur kalmadığı sürece kullanmayacak. İrfan'ın form tuttuğu, Mert Hakan'ın cezasının bittiği yerde Mesut'un bu hâliyle görev alması pek mümkün görünmüyor.