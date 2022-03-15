KIM'E ARDA TEŞEKKÜRÜ

Güney Koreli futbol yazarı Jason Hanshin Lee ise Arda Güler'in Alanya maçındaki performansının ardından vatandaşı Kim Min-jae'ye teşekkür etti: "Fenerbahçe'ye transfer olduğu için Kim Min- Jae'ye çok teşekkür ediyorum. Böylece Türk futbolunun bir sonraki jenerasyonuna damga vuracak yeteneğini izleme fırsatı verdi."