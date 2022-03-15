Fenerbahçe'de gündem yine Arda Güler... Profesyonel kariyerinde ligdeki ilk maçına sezon başında Fraport TAV Antalyaspor karşısında çıkan yetenekli futbolcu, sarı-lacivertlilerin Alanyaspor'u 5-2 yendiği müsabakada ilk golünü de atarak tarihe geçti.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'in yıldızı her maç daha da parlıyor!
Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldız adayı Arda Güler, süre aldığı her maçta taraftarları büyülemeyi başardı. Son olarak Alanyaspor karşısında devleşen genç futbolcu, göz alıcı tekniği ve heyecan veren yetenekleriyle Alex’in tahtına aday gösteriliyor.
17 yaş 16 gün ile Çubuklu formayla Süper Lig tarihinde 'gol atan en genç oyuncu' unvanını alan Arda, bir de asist yaparak galibiyete imza attı.
Berisha'nın kafasına topu adeta eliyle koyan Güler, göz alıcı tekniği ile 'Kaşıkçı Elması' gibi parlarken, şimdiden Alex'in tahtına aday gösterildi...