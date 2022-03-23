THY EuroLeague'de heyecan sürüyor. Ligin 31. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Baskonia ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede sarı lacivertliler, sahadan 77-62'lik skorla mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Bitci Baskonia ligdeki 10. galibiyetini aldı.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise 13. yenilgisini yaşadı.

SKOR DAĞILIMI

1. PERİYOT: Baskonia 20-19 F.Bahçe Beko

2. PERİYOT: Baskonia 32-40 F.Bahçe Beko

3. PERİYOT: Baskonia 54-53 F.Bahçe Beko

MAÇ SONUCU: Baskonia 77-62 F.Bahçe Beko

DEVRE ARASINA ÖNDE GİTTİ

İspanya'da oynanan maça hızlı başlayan taraf Fenerbahçe Beko oldu. Çekişmeli geçen ilk çeyreğini 20-19 geride kapattığı yarıda, ikinci çeyrek performansı ile öne geçmeyi başardı. Sarı-Lacivertliler, karşılaşmanın ilk devresini 40-32 önde tamamladı. İyi oyununa 2. yarıda devam edemeyen Fenerbahçe, maç sonunda ise kaybeden tarafta yer aldı.

VESELY MÜJDESİ

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Jan Vesely, tam 3 ayın ardından parkelere geri döndü. Uzun aradan sonra ilk maçına çıkan Çek oyuncu, kaydettiği 15 sayı ile takımının en skoreri olmayı başardı. Vesely'nin 9 ribaund ve 2 asistlik katkısı, galibiyet için yeterli olmadı.

DE COLO DEVAM EDEMEDİ

Maç esnasında sakatlanan Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncusu Nando De Colo, oyuna devam edemedi. Kalf sakatlığı geçirdiği belirtilen De Colo, Kanarya'ya üzücü haberi verdi.

GALİBİYET HASRETİ DEVAM ETTİ

Fenerbahçe Beko, Baskonia deplasmanından da eli boş döndü. Kanarya, EuroLeague'de çıktığı son 4 maçtan da galibiyet alamazken, sıralamadki yerini rakibine kaptırdı. 9 galibiyet, 14 mağlubiyet elde eden Sarı-Lacivertliler, ligde 11. sırada yer alırken, Baskonia ise 11 galibiyet ile 10. sıraya yükseldi.