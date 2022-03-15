Fenerbahçe'nin Yunan orta sahası bu sezon beklentileri karşılayamamıştı. Vitor Pereira'nın ayrılmasının ardından İsmail Kartal ile kendisini bulan Pelkas, süre almaya başladı.

Yunan yıldız farklı kazanılan Alanyaspor maçında takımının 4. golünü kaydetti. Diego Rossi'nin direkten dönen topunu tamamlayan 28 yaşındaki futbolcu bu sezon rakip ağları 3. defa sarstı. Karşılaşma sonrası bir hayli keyifli olan Pelkas "Kazanarak devam edeceğiz" dedi.