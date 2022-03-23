THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Ligin 31. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Baskonia ile karşı karşıya geliyor. Baskonia - Fenerbahçe Beko maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 31. haftasında deplasmanda İspanya'nın Bitci Baskonia takımına konuk oluyor. Sarı-lacivertliler rakibini mağlup ederek play-off iddiasını sürdürmek istiyor.

CANLI SKOR

1. PERİYOT: Baskonia 20-19 F.Bahçe Beko

2. PERİYOT: Baskonia 32-40 F.Bahçe Beko

BASKONIA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı TSİ 22.30'da başladı. Müsabaka beIN SPORTS Haber'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 12 galibiyet ve 13 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, haftaya 11. sırada girdi. Organizasyonda 10 galibiyet 19 mağlubiyeti bulunan Bitci Baskonia ise 15. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon İstanbul'da oynanan maçı 75-53 kazanmıştı.