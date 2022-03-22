Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, bir türlü istenilen performansı yakalayamayınca taraftarın tepkisiyle karşılaştı.
Fenerbahçe'de Mesut Özil sıkıntısı! Yönetim ayrılıkta hemfikir ama...
Fenerbahçe'de Mesut Özil ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Performansıyla beklentilerin altında kalan yıldız oyuncu ve yönetim ayrılık konusunda hemfikir... Ancak Mesut Özil, ABD'den kendisini isteyen kulüplerden istediği teklifi alamadı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Konyaspor maçında 45 dakika forma giyebilen tecrübeli futbolcu, ilk yarıda etkisiz görüntüsüyle dikkati çekti ve taraftarlar tarafından ıslıklandı... Takvim'de yer alan haberde, MLS takımlarının talip olduğu Mesut Özil'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşuluyor.
Sarı- Lacivertli Yönetim, Mesut Özil ile ayrılık konusunda hemfikir. Sezon sonunda iki tarafın ayrılık konusunda el sıkışması bekleniyor... Ancak Mesut Özil, ABD'deki taliplerinden istediği teklifi alamadı.