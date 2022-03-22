A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler ile ilgili açıklamalarda bulundu.
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'tan Arda Güler açıklaması! "Kendi gelişimini..."
A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off maçında Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Portekiz-Türkiye maçı öncesi ay-yıldızlılarda teknik direktör Stefan Kuntz, açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, Fenerbahçe'den Arda Güler'i neden kadroya dahil etmediğine dair açıklık getirdi. İşte detaylar...
Kuntz, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler'in A Milli Takım'da olması gerektiğini savunanların olduğunun hatırlatılması üzerine, "Öncelikle şunu söyleyelim. Bu tür genç oyuncuların kendi yaş kategorilerinde bir final turnuvası görüp, Avrupa, dünya şampiyonalarına katılıp, kendi akranlarıyla performanslarını karşılaştırıp, ne kadar iyi olduklarını görmeleri çok önemli.
O yüzden bu oyuncular burada. Son birkaç yılda Türkiye bu yaş kategorilerinde final turnuvalarına katılamamıştı. Dedik ki 19 yaş altı ve 17 yaş altı takımlarımızı mümkün olduğu kadar güçlü tutalım, Elit Tur karşılaşmalarından başarıyla ayrılıp, final turnuvalarına kalsınlar. Stratejimiz buydu." şeklinde konuştu.