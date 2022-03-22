Tüm bu olumlu istatistikler, "İsmail Kartal ile gelecek sezon da yola devam edilmesi" fikrini tartışmaya açtı. Olumlu bakanlar az değil. Bundan sonraki performans da önemli. "Kartal'ın yaptıklarını yabancı bir hoca gelip, yapsaydı 'kahraman' ilan edilirdi" yorumları yapıldı. Son kararı Ali Koç verecek. Koç'un hedefi Joachim Löw. Kartal, Alman hocanın yardımcısı da olabilir.