Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın başarısı konuşuluyor... 60 yaşındaki çalıştırıcı takımın başına geçtikten sonra ligde çıktığı 10 maçta 21 puan topladı (6G/3B/1M). Sadece bir kez sahadan mağlup ayrıldı.
FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal gelecek sezon kalsın mı tartışması başlatabilir!
Spor Toto Süper Lig'de gözünü ikincilik koltuğuna çeviren Fenerbahçe, kritik maçta sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etmişti. Sarı lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çıktığı son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik almış oldu. Kanarya'da, Kartal "Gelecek sezon da kalsın mı?" tartışması başlayabilir. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Tecrübeli hoca son 6 haftada ise Kanarya'yı adeta uçuşa geçirdi. Fotomaç'ta yer alan habere göre, 5 galibiyet, 1 beraberlik ile 16 puan elde etti. Sarı- lacivertliler, son İttifak Holding Konyaspor sınavında Süper Lig'de en fazla şut çektiği iç saha maçını oynadı (26).
İkinci yarıda sergilenen oyun 'sezonun en iyisi' olarak nitelendirildi. Taraftarlar tribüne geri döndü. Birçok oyuncunun performansı yükseldi.