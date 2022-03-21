Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına hız veren ve ilk olarak takımdaki genç oyuncularla kontrat yenileyen Fenerbahçe, dış transferde de kolları sıvadı. Sarı-Lacivertliler Gent forması giyen Sinan Bolat için düğmeye basma kararı aldı.
Fenerbahçe Sinan Bolat transferinde mutlu sona yakın!
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluktan uzak kalan Fenerbahçe'de, gözler yeni sezon planlamasında. sarı-lacivertliler tecrübeli kaleci Sinan Bolat için temaslarını sıklaştırdı. Kanarya, milli aranın ardından Sinan Bolat için resmen harekete geçecek. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Ara transfer döneminde Sinan ile anlaşmasına rağmen kulübü Gent'i ikna edemediği için bu transferi bitiremeyen Fenerbahçe, kulübü ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 33 yaşındaki kaleci için resmen harekete geçmeye hazırlanıyor.
Takvim'in haberine göre; A Milli Takım'ın Portekiz ve İtalya-Kuzey Makedonya maçları için aday kadroya dahil edilen Sinan Bolat için milli mesainin sona ermesiyle menajeri aracılığıyla bir görüşme yapmayı planlayan Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli file bekçisi ile el sıkışmayı planlıyor.