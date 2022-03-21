FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den Attila Szalai açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u konuk etti ve yıldız isim Attila Szalai bu maçta sakatlanarak oyuna devam edemedi. Sarı-lacivertli kulüp Macar stoperin son durumuna dair bilgilendirme yaptı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.03.2022- 11:30 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022- 11:30