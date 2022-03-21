Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı.
Sarı-lacivertlilerde Attila Szalai, mücadelenin 61. dakikasında kenara değişiklik işareti yaptı ve oyundan alınmak istedi.
Macar stoperin son durumuna dair F.Bahçe, bir bilgilendirme yayınladı.
Yapılan açıklamada, "Dün akşam İttifak Holding Konyaspor ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Attila Szalai'nin gerçekleştirilen MRG'sinde; sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edilmiştir." denildi.
Dün akşam İttifak Holding Konyaspor ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Attila Szalai'nin @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MRG'sinde; sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edilmiştir. pic.twitter.com/XnJ0QsomUC— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 21, 2022