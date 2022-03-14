Sezon başında teknik direktör Vitor Pereira'nın isteğiyle takım içi rotasyonu için 1.5 milyon Euro transfer bedeliyle Fenerbahçe'nin kadrosuna dahil edilen Miguel Crespo, ortaya koyduğu performansla en başarılı transfer olmayı başardı.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Miguel Crespo için sıraya girdiler! 2 talip daha...
Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Miguel Crespo için sıraya girdiler... Atletico Madrid ile Everton'un peşinde olduğu yıldız futbolcu için iki İspanyol kulübü daha devreye girdi. Fenerbahçe yönetimi, bonservis bedeli için 10 milyon Euro'dan taviz vermemekte kararlı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Trabzonspor ile oynadığı derbi maçta 1 kişi eksik kalan takımını ayakta tutan ve istatistikleriyle adeta destan yazan Miguel Crespo'ya İspanya'nın Atletico Madrid ile İngiltere'nin Everton kulüpleri talip olmuştu.
Ancak Portekizli oyuncuyu isteyen takımlar bunlarla da sınırlı kalmadı. Takvim'de yer alan haberde, La Liga'da mücadele veren Sevilla ile Espanol kulüplerinin de Crespo ile ilgilendiği ve önümüzdeki günlerde Sarı-Lacivertli kurmaylarla resmi temasa geçecekleri öğrenildi.