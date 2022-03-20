Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Maça çok iyi hazırlandık, ekibimle rakibimizi iyi analiz ettik. Geriye düştüğümüz zaman dahi içimde en ufak bir maçı kaybedeceğimize yönelik bir şüphe yoktu." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor'u sahasında 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Maça çok iyi hazırlandık, ekibimle rakibimizi iyi analiz ettik. Neyi planladıysak oyuncularım bunları sahada yerine getirmeye çalıştı. Allah biliyor geriye düştüğümüz zaman dahi içimde en ufak bir maçı kaybedeceğimize yönelik bir şüphe yoktu.

Taraftarın tribünde mutlu olduğunu görmek, bizi daha çok mutlu ediyor. Onları mutlu etmek için buradayız.

Burada bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti, muhteşem Fenerbahçe taraftarlarına armağan ediyorum. Konyaspor'da sakatlanmış Abdülkerim kardeşime, oyuncuma 'geçmiş olsun' diyorum.