Fenerbahçe'de gözler Altay Bayındır'da! Sözleşme konusunda...
Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır için sarı-lacivertlilerde yönetim harekete geçti. Milli kaleciye 3 Fransız ekibinin talip olmasının ardından başkan Ali Koç devreye girerek Altay'ın gelecek sezon sona erecek sözleşmesini 4 yıl uzatmak istiyor. İşte son detaylar...
Fenerbahçe'de geleceğe damga vuracak 6 isimle sözleşme yaparken basın toplantısında başkan Ali Koç'a Altay Bayındır'ın durumu da sorulmuştu. Fotomaç'ın derlediği habere göre gelecek sezon sonunda kontratı bitecek olan 23 yaşındaki eldiven için Ali Koç övgü dolu ifadeler kullanmıştı. 3 Fransız ekibinin Altay için Kanarya'nın kapısını çalmaya hazırlanması üzerine başkan Kaç harekete geçti. Altay Bayındır ile ilk temaslar kuruldu. Genç eldivenin de kariyerine F.Bahçe'de devam etmek istemesi pazarlık aşamasının kısa sürmesini sağlayacak. Başkan Ali Koç kısa süre içinde camiaya Altay Bayındır müjdesi vermeye hazırlanıyor.