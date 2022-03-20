Fenerbahçe'de iç transferde tam anlamıyla coştu. Fotomaç'ın derlediği habere göre 6 genç isimle kontrat yapan Kanarya, kalecisi Altay Bayındır ile de anlaşmaya yakın. Kısa süre içinde 23 yaşındaki eldiven de imzayı atacak. Camiada herkesin takımda kalmasını istediği Serdar Aziz konusunda da gelişmeler bir hayli olumlu.
Fenerbahçe'de Serdar Aziz'e sunulan teklif belli oldu!
Fenerbahçe'de gözler gelecek sezon nasıl bir kadro kurulucağına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde bir süredir görüşmelerin devam ettiği Serdar Aziz için olumlu haberlerin yakın olduğu öğrenildi. işte Fenerbahçe'nin Serdar Aziz'e sunduğu teklif ve detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2022- 06:40
Başta yavaş ilerleyen pazarlıklar hız kazandı. Başkan Ali Koç son olarak genç oyuncuların imza töreninde "Bence en iyi yerli stoper. Belli bir mesafe kat ettik" demişti.
31 yaşındaki oyuncuyla 2 artı 1 yıllık kontrat yapılacak. Serdar da kariyerine sarı-lacivertli kulüpte devam etmek istiyor.