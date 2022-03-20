Fenerbahçe'de Serdar Aziz'e sunulan teklif belli oldu!

Fenerbahçe'de gözler gelecek sezon nasıl bir kadro kurulucağına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde bir süredir görüşmelerin devam ettiği Serdar Aziz için olumlu haberlerin yakın olduğu öğrenildi. işte Fenerbahçe'nin Serdar Aziz'e sunduğu teklif ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2022- 06:40