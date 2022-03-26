TFF Tahkim Kurulu, MHK'nın görevden aldığı hakemler ve gözlemcilerin itirazlarını kabul etmişti. Kararın ardından Fenerbahçe'den de flaş bir açıklama yayınlandı. Sarı lacivertli kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk futbolunu bu kaosa, bu belirsizliğe, bu adaletsizliğe ve bu ciddiyetsizliğe sürükleyenler o koltuklarda nasıl oturacaklar?" notunu düştü.
İŞTE O AÇIKLAMA
ŞİMDİ SON KEZ SORUYORUZ:— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 26, 2022
Türk futbolunu bu kaosa, bu belirsizliğe, bu adaletsizliğe ve bu ciddiyetsizliğe sürükleyenler o koltuklarda nasıl oturacaklar?
Fenerbahçe Spor Kulübü https://t.co/z2ow2ZDqFS pic.twitter.com/fg3qFKIbtj