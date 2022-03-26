TFF Tahkim Kurulu'nun hakem kararı sonrası Fenerbahçe'den flaş açıklama!

TFF Tahkim Kurulu, MHK'nın görevden aldığı hakemler ve gözlemcilerin itirazlarını kabul etmişti. Kararın ardından Fenerbahçe'den de flaş bir açıklama yayınlandı. Sarı lacivertli kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk futbolunu bu kaosa, bu belirsizliğe, bu adaletsizliğe ve bu ciddiyetsizliğe sürükleyenler o koltuklarda nasıl oturacaklar?" notunu düştü.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.03.2022- 23:43 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022- 23:44