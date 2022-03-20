Fenerbahçe'den, iki sezon önce İtalya Ligi ekibi Lazio'ya satılan Vedat Muriqi, Serie A'da bir türlü istediği ortamı bulamamıştı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da Vedat Muriqi aşkı alevlendi! İşte o gelişme...
Yeni sezonda takıma yeni bir golcü katacak olan Fenerbahçe'de, ibre yeniden Vedat Muriqi'e çevrildi. Sarı lacivertlilerin sezon başında da gündeminde olan Kosovalı golcü için fırsat çıktı. İşte ayrıntılar...
Bu sezonun devre arasında İspanyol temsilcisi Mallorca'ya kiralanan Vedat, önceki gün Lig Radyo'ya özel açıklamalarda bulunmuş ve "Türkiye'nin büyük kulüplerinin hepsinden teklif aldım. Menajerlerim aracılığıyla görüşmelerimiz de oldu. Fakat en iyi teklifi Mallorca verdi. Ancak bir gün mutlaka Türkiye'ye döneceğim" ifadelerini kullanmıştı.
GARANTİ VERMİYORLAR
Fanatik'in haberine göre; Vedat gittiğinden beri forvet hattında sorun yaşayan Sarı-Lacivertliler'in, 27 yaşındaki oyuncu için tekrar harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi.