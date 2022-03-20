Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

"Hazırlıklarımızı çok iyi tamamladık. Kendi taraftarımız önünde kazanıp, ligde üst sıralardaki hedeflerimizi gerçekleştirebilmemiz için bu maçı kazanmak istiyoruz. Konyaspor'un ligde istikrarlı bir yükselişi var. İyi bir takıma karşı mücadele edeceğiz."

"Taraftarlarımız, her şeyimiz. Onlarla bu statta herkesi yenebiliriz. Genç oyuncularımız da Fenerbahçe'ye ve Türk futboluna hizmet edecekler. hayırlı olsun. Onları da yavaş yavaş takıma adapte edeceğiz. Çubuklu formayı giydireceğiz."