Olympiakos ile yapılan ilk görüşmede Yunan kulübünün 12 milyon Euro istediği öğrenildi. Kim ya da Szalai'den birini en az 20 milyon Euro bedelle elden çıkarmayı planlayan Fenerbahçe, 1.98'lik Senegalli stoper için 8 milyon Euro civarında bir bedel ödemek istiyor.