Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u ağırladı.
Ev sahibi ekip maça, Altay, Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Zajc, Crespo, Mesut, İrfan Can, Rossi ve Serdar Dursun 11'iyle başladı.
Konuk takım ise, Sehic, Skubic, Adil, Musa, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Endri Çekici, Amilton, Bytqi ve Cikalleshi 11'iyle sahada yer aldı.
Mücadelenin 35. dakikasında Konyaspor, Bytqi ile 1-0 öne geçti. Devre bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıda Fenerbahçe'de, 66. dakikada Kim Min-Jae sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getirdi.
Karşılıklı atakların yaşandığı maçta sarı lacivertliler, 88. dakikada Dimitris Pelkas ile 2-1 öne geçti.
Maçta başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla Fenerbahçe, 53 puanla 3. sırada yer alırken, Konyaspor ise 55 puanla 2. sırada kaldı.