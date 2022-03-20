Fenerbahçe 2-1 Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kritik maçta Halil Umut Meler düdük çaldı. Zorlu müsabakada kazanan 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertlilerin gollerini Kim Min-Jae ve Dimitris Pelkas attı. Konyaspor'un golünü ise Zymer Bytyqi kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2022- 20:54 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022- 21:08