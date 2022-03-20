CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan sürüyor. Haftanın en önemli mücadelelerinden biri olan Fenerbahçe - Konyaspor müsabakası, Ülker Stadyumu'nda oynancak. Maç öncesi 11'ler belli oldu

FENERBAHÇE - KONYASPOR 11'LER:

Fenerbahçe: Altay, Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Zajc, Crespo, Mesut, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Musa, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Endri Çekici, Amilton, Bytqi, Cikalleshi

Fenerbahçe - Konyaspor maçı 20 Mart Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE SON 5 MAÇIN 4'ÜNÜ KAZANDI

Süper Lig'de Fenerbahçe oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazandı. Sarı-lacivertliler, GZT Giresunspor'u 2-1, Hatayspor'u 2-0, Kasımpaşa'yı 2-1, Alanyaspor'u 5-2 mağlup ederken, Trabzonspor ile de 1-1 berabere kaldı.

SAKAT VE CEZALILAR

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sakatlığı sebebiyle Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecekken, Mert Hakan Yandaş ise cezası sebebiyle kadroda yer alamayacak. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci ise kart sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler Yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Süper Lig'de Konyaspor'u 20 kez konuk etti. Sarı-lacivertli takım, sahasında oynadığı maçlarda 17 galibiyet aldı. Konyaspor deplasmanda 2 kez galip geldi. İki takım arasında Kadıköy'de oynanan 1 müsabaka ise berabere tamamlandı. İstanbul'da Fenerbahçe 58 gol atarken, yeşil-beyazlılar ise 20 kez ağları sarstı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.