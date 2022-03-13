Şimdi de Takvim'in derlediği habere göre Fenerbahçe'nin Nijerya asıllı oyuncusu Osayi Samuel'e İskoç temsilcisi Glasgow Rangers talip oldu. Osayi'nin piyasa değeri şu anda 4.5-5 milyon Euro civarında olsa da Sarı-Lacivertli yönetimin bu rakamdan daha fazla bir fiyat talep edeceği ifade ediliyor.



