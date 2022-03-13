Fenerbahçe'de son haftalarda gösterdiği performansla iki isim ön plana çıkmıştı. Orta sahada takımın dinamosu haline gelen ve sezon başında 1.5 milyon Euro'ya transfer edilen Miguel Crespo'ya Atletico Madrid ile Everton kulüpleri talip olmuştu.
Fenerbahçe'nin yıldızlarına Avrupa kancası! Crespo ve Osayi...
Fenerbahçe'de sergiledikleri performansla göz dolduran Crespo ve Osayi için teklifler gelmeye devam ediyor. Vitor Pereira'nın ısrarı üzerine kadroya katılan Crespo'ya Atletico Madrid ve Everton talip olurken, şimdi de Osayi için İskoç devi Rangers harekete geçti. İşte transfere dair son detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'de son haftalarda gösterdiği performansla iki isim ön plana çıkmıştı. Orta sahada takımın dinamosu haline gelen ve sezon başında 1.5 milyon Euro'ya transfer edilen Miguel Crespo'ya Atletico Madrid ile Everton kulüpleri talip olmuştu.
Şimdi de Takvim'in derlediği habere göre Fenerbahçe'nin Nijerya asıllı oyuncusu Osayi Samuel'e İskoç temsilcisi Glasgow Rangers talip oldu. Osayi'nin piyasa değeri şu anda 4.5-5 milyon Euro civarında olsa da Sarı-Lacivertli yönetimin bu rakamdan daha fazla bir fiyat talep edeceği ifade ediliyor.
İKİ YÖNLÜ OYUNCU
Osayi Samuel, Fenerbahçe'ye kanat forvet olarak transfer edilmiş olmasına rağmen son aylarda defalarca savunmanın sağında görev yapmış ve başarılı olmuştu. Savunmaya kattığı güç yanında hücuma da katkı verebilen Osayi'nin önümüzdeki süreçte taliplerinin daha da artmasının yüksek ihtimal olduğu da ifade ediliyor.