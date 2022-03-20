Süper Lig'in 30. haftasında heyecan sürüyor. Haftanın en önemli mücadelelerinden biri olan Fenerbahçe - Konyaspor müsabakası, Ülker Stadyumu'nda oynanıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

FENERBAHÇE - KONYASPOR 11'LER:

Fenerbahçe: Altay, Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Zajc, Crespo, Mesut, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Musa, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Endri Çekici, Amilton, Bytqi, Cikalleshi

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Konyaspor maçı 20 Mart Pazar günü saat 19:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE SON 5 MAÇIN 4'ÜNÜ KAZANDI

Süper Lig'de Fenerbahçe oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazandı. Sarı-lacivertliler, GZT Giresunspor'u 2-1, Hatayspor'u 2-0, Kasımpaşa'yı 2-1, Alanyaspor'u 5-2 mağlup ederken, Trabzonspor ile de 1-1 berabere kaldı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Süper Lig'de Konyaspor'u 20 kez konuk etti. Sarı-lacivertli takım, sahasında oynadığı maçlarda 17 galibiyet aldı. Konyaspor deplasmanda 2 kez galip geldi. İki takım arasında Kadıköy'de oynanan 1 müsabaka ise berabere tamamlandı. İstanbul'da Fenerbahçe 58 gol atarken, yeşil-beyazlılar ise 20 kez ağları sarstı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.