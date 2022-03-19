"Konuştuğumuz teknik direktörler diyeyim. Kim gelecek bilmiyorum" diyen Ali Koç'un sözleri, Joachim Löw ile büyük ölçüde anlaşıldığı söylentisini 'boşa' çıkardı!
FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de yeni hoca sürpriz mi? Herkes Joachim Löw'ü beklerken...
Vitor Pereira'nın beklentileri karşılayamaması sonrası Portekizli teknik adamla yollarını ayıran Fenerbahçe, sezon sonuna kadar takımı İsmail Kartal'a emanet etmişti. Sarı-lacivertlilerde Joachim Löw'le büyük ölçüde anlaşıldığı iddiaları ortaya atılmışken, imza töreninde başkan Ali Koç'un söylediği sözler sonrası yeni hocanın kim olacağı sorusunu tekrar gündeme getirdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
"Konuştuğumuz teknik direktörler diyeyim. Kim gelecek bilmiyorum" diyen Ali Koç'un sözleri, Joachim Löw ile büyük ölçüde anlaşıldığı söylentisini 'boşa' çıkardı!
Oysa Alman hocanın, takımın maçlarını izlediği ve transfer planlarına başladığı, kısa süre içinde resmen açıklanacağı konuşuluyordu.
Koç'un açıklaması sonrası, "Sezon başında Vitor Pereira'da olduğu gibi yine son anda sürpriz bir hoca mı gelecek?" sorusu sorulmaya başlandı.