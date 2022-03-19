Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Bu mücadele aynı zamanda iki ekibin 42.randevusu olacak. İşte zorlu mücadele öncesinde öne çıkan rakamlar...

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 42. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, Süper Lig'de 41 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 31'ini Fenerbahçe, 7'sini ise Konyaspor kazandı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takım 106 kez fileleri havalandırdı, yeşil-beyazlı ekip ise 46 gol kaydetti.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Süper Lig'de Konyaspor'u 20 kez konuk etti.

Sarı-lacivertli takım, sahasında oynadığı maçlarda 17 galibiyet aldı. Konyaspor deplasmanda 2 kez galip geldi. İki takım arasında Kadıköy'de oynanan 1 müsabaka ise berabere tamamlandı.

İstanbul'da Fenerbahçe 58 gol atarken, yeşil-beyazlılar ise 20 kez ağları sarstı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Sarı-lacivertliler, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.