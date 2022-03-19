Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de rakibinin savunmasını kanat akınları ile aşmayı hedefliyor. Fotomaç'ta yer alan haberde, Osayi ve Diego Rossi'nin formuna güvenen Kartal'ın hafta boyunca takıma kenar organizasyonları çalıştırdığı öğrenildi. Mesut Özil de büyük olasılıkla yine 11'de sahaya çıkacak. Forvet arkasında konumlanacak yıldız isim, gol+asist kovalayacak.



OZAN BELİRSİZ!

Orta sahada Crespo ile Zajc yer alacak. Forvette yine Serdar Dursun formaya yakın. Kartal'ın Arda Güler ile Pelkas'ı Alanya'da olduğu gibi yedek soyundurup 2. yarıda oyuna sokması bekleniyor. Başarılı hocanın, 17 yaşındaki Arda'nın rakip yorulunca daha etkili olduğunu düşündüğü ve maç tecrübesi+fiziksel gelişimi arttıkça 11'de oynatmayı planladığı öğrenildi. Savunmada Serdar Aziz, Kim ve Szalai'nin yeri garanti. Tek belirsizlik sağ bekte. Ozan Tufan, bu mevkide vasat kaldığı için son karar bu akşam verilecek.



İRFAN-VALENCIA HAZIR KITA

BİR maçlık cezası sona eren İrfan Can ile sakatlığı geçen Enner Valencia da görev bekliyor. İrfan için '11 sürprizi' gelebilir. Enner yüzde 90 kulübede olacak.



'KAR'DA ÇALIŞTILAR

İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edildi. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde kar yağışı altında gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanda, oyuncuların daha sonra çift kale maç oynadığı bildirildi. Taktiksel ve bireysel organizasyonlarla çalışmanın tamamlandığı aktarıldı. Ferdi yine idmanı özel program eşliğinde tamamladı.