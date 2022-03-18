Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal’dan NBA formülü!

Fenerbahçe'nin eski teknik patronu Ersun Yanal, Türk futbolunun geleceğiyle ilgili önerilerini paylaştı. "Sorun, futbolu yönetmek değil, ekonomiyi yönetmek" diyen Yanal, "Uçurumun kenarında yürüyoruz, düşmek üzereyiz. Aynaya bakalım, kendimize çeki düzen verelim. Yoksa bugünkü yayın gelirleri yarın olmayacak. Ligin kalitesini artırmalıyız. Bunun yolu rekabet, eşitlik ve finansal fair-play'den geçiyor. Futbolumuzu pazarlayalım. NBA gibi bir sistem kurmalıyız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.03.2022- 06:40