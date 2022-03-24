"Portekiz'de tüm seviyelerde futbol oynadım. Taktiksel olarak her seviyede çok sıkı çalışıyorsunuz. Portekiz'deki bu tecrübem şu ana bana çok yardımcı oluyor. Çünkü, Türkiye'de daha çok geçiş oyunları oynanıyor. Ben de sahadayken takımımın daha dengeli oynamasını sağlamaya çalışıyorum. Şu ana kadar yüzleştiğim en büyük sınav bu."