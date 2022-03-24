"Fenerbahçe'deki ilk birkaç ayım gerçekten inanılmazdı. Her şey yeniydi ve fantastikti. Vitor Pereira, hızlı adapte olmamı sağladı. Onun desteğini ve güvenini hissettim."
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın yıldızı Miguel Crespo'dan ikincilik ve Şampiyonlar Ligi sözleri!
Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Miguel Crespo, Portekiz basınına konuştu. Sarı lacivertli takımda geleceğin parlak olduğunu ifade eden 25 yaşındaki orta saha, lig ikinciliği ve Şampiyonlar Ligi konularına da değindi. İşte Miguel Crespo'nun A Bola'ya yaptığı açıklamalardan satır başları...
"Kulübün taraftar sayfalarında bana 'Bay Duracell' ya da 'Ahtapot' diyorlar."
"Türk futbolu, Portekiz futbolundan farklı. Takımlar sadece hücumu düşünüyorlar ve geride çok fazla açık veriyorlar. Bu nedenle maçlar belirsiz geçiyor. Bu nedenle daha güçlü olan takımların sık sık puan kaybettiğini görüyoruz. Bence Türkiye Ligi çok rekabetçi."