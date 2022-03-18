Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, 20 Mart Pazar günü evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, ikincilik yolunda önemli olan maç için hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30. hafta maçında 20 Mart Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Ferdi Kadıoğlu, idmanı özel program eşliğinde tamamladı.

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.