Konsol oyunlarının sıkı takipçisi Ozan Tufan, espor dünyasına adım attı.
Fenerbahçeli Ozan Tufan yeni takımını açıkladı! "Benim için heyecan verici..."
Fenerbahçe haberi | Sarı-lacivertlilerde forma giyen Ozan Tufan, yeni takımını resmen açıkladı. Tecrübeli futbolcu, espor dünyasına adımını attı. Ozan Tufan, PUBG takımı Good Guys'ın yeni sahibi oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2022- 13:02 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022- 13:03
Fenerbahçeli futbolcu, PUBG'de yarışan Good Guys takımı ile anlaşmaya vardı.
Yeni takımını video ile duyuran Ozan Tufan, "Merakla takip ettiğim espor dünyasına Good Guys ekibiyle adım atmak benim için heyecan verici. Hep beraber daha iyisi için çalışacağız." dedi.