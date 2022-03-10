Fenerbahçe, başkan Ali Koç'un basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde yapılacak toplantı saat 15.00'te başlayacak... Uzun süredir sessizliğini koruyan Ali Koç'un gündeminde üç önemli madde olacak.
Fenerbahçe'ye teknik direktör müjdesi! Resmen açıklanabilir
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bugün saat 15.00'te basın toplantısı yapacak. Koç'un gündeminde; hakem depremi, yeni hoca ve naklen yayın ihalesi var. Listesinde 4 teknik direktör bulunan sarı-lacivertlilerde gelecek sezon takımın başına getirilecek hocanın da müjdesinin verilebileceği kaydediliyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, başkan Ali Koç'un basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde yapılacak toplantı saat 15.00'te başlayacak... Uzun süredir sessizliğini koruyan Ali Koç'un gündeminde üç önemli madde olacak.
İlki MHK'nin 13 hakem ile ilgili aldığı 'sezon sonuna kadar maç yönetmeme' kararı. Diğeri futbol takımında gelecek sezon takımın başına getirilecek yeni teknik direktör. Koç'un camiaya yeni teknik direktörle ilgili müjdeyi verebileceği belirtiliyor. Başkanın yayın ihalesiyle ilgili de Fenerbahçe'nin görüşlerini aktarması bekleniyor.
Fotomaç'ta yer alan haberde, yeni teknik direktör için Fenerbahçe'de en güçlü aday Joachim Löw... Ali Koç'un Alman teknik adam ile yapılan görüşmelerde anlaşma aşamasına geldiği dile getiriliyor.